Mithra publie l’invitation à son assemblée générale extraordinaire des détenteurs de titres

Liège, Belgique, 23 août 2022 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui son invitation à l’assemblée générale extraordinaire des détenteurs de titres, qui se tiendra le jeudi 22 septembre 2022 à 2:00 PM (CEST).



L’avis de convocation pour l’assemblée générale extraordinaire reprenant les formalités de participation est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse investors.mithra.com.



Modalités dérogatoires d’organisation en raison du Covid-19



Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est possible que nos gouvernements et pouvoirs publics adaptent les conditions et modalités de participation physique à l’assemblée générale extraordinaire. Nous nous réservons le droit de communiquer des instructions complémentaires à cet égard.