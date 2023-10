Mithra présente un état des lieux dans le contexte des événements récents du marché

• Les résultats financiers montrent que Mithra dispose d’une base financière solide et de plusieurs options de financement

• Mithra convoque une assemblée générale pour examiner des points d’affaires courantes

Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, présente aujourd’hui un état des lieux dans le contexte des dernières annonces et événements intervenus au sein du marché.

L’actualité récente du secteur des biotechnologies en Belgique a suscité des préoccupations parmi les investisseurs au sujet de la situation financière de Mithra, au même titre que l’annonce, le

29 septembre, de la tenue d’une assemblée générale spéciale et extraordinaire des détenteurs de titres de la Société, qui se tiendra le 30 octobre.

Cette assemblée a été convoquée en vue d’examiner diverspoints d’affaires courantes, notamment liés aux accords financiers annoncés précédemment avec Armistice Capital,

Highbridge Capital Management et Whitebox Advisors. Les sujets à l’ordre du jour, accessibles au public, indiquent que la Société n’est pas confrontée à des problèmes de financement majeurs et

l’ensemble des propositions se rapportent à des dispositions existantes et convenues concernant le financement de ses activités.