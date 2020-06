Liège, Belgique, 18 juin 2020 20 :30 CEST - Mithra Pharmaceuticals SA (la "Société" ou "Mithra"), une société spécialisée dans la santé féminine (Euronext Brussels: MITRA), annonce aujourd'hui avoir levé avec succès EUR 65,0 millions en fonds bruts via un placement privé par le biais d'une offre accélérée de constitution d'un livre d'ordres de 3 421 052 nouvelles actions (soit environ 8,74% des actions en circulation de la Société) à un prix d'émission de EUR 19,00 par action (le "Placement Privé").



François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir conclu cette opération avec un livre d'ordres sursouscrit constitué d'investisseurs Tier 1 et de spécialistes des soins de santé, et avec un prix compétitif. Ce placement privé représente une étape clé de notre stratégie de financement jusqu'à la commercialisation de notre contraceptif de nouvelle génération Estelle®, tout en assurant le développement de notre traitement hormonal candidat Donesta® ».