Mithra lance une augmentation de capital au moyen d'un placement privé via une offre accélérée de constitution de livre d'ordres et donne un update sur sa stratégie de financement

o Lancement d'une augmentation de capital d'environ EUR 55 millions au moyen d'un placement privé via une offre accélérée de constitution d'un livre d'ordres

o Obtention d'un prêt de EUR 20 millions, en plus du récent accord d'engagement de capital conclu avec LDA pour un montant maximum de EUR 50 millions

o Derniers éléments de la stratégie de financement de la Société en vue de sa transformation en une société commerciale



Liège, Belgique, 18 juin 2020, 14:30 CEST - Mithra Pharmaceuticals SA (la "Société" ou "Mithra"), une société spécialisée dans la santé féminine (Euronext Brussels: MITRA), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'environ EUR 55 millions au moyen d'un placement privé via une offre accélérée de constitution d'un livre d'ordres (le "Placement Privé").