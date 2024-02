Mithra fait le point sur sa situation de trésorerie

• La trésorerie actuelle de Mithra, qui s'élève à 6,5 millions d'euros, devrait couvrir son besoin de trésorerie actuel jusqu'au début du mois de mars

• Mithra consulte activement ses parties prenantes

• Mithra présentera ses résultats pour l’ensemble de l'année 2023 le 8 mars 2024

Liège, Belgique, 6 février 2024 – 07h00 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA) (la

"Société" ou "Mithra"), une société dédiée à la santé féminine, fournit aujourd'hui une mise à jour sur sa position de trésorerie actuelle et annonce un plan de remédiation en vue de créer

et d'optimiser la valeur pour toutes ses parties prenantes.

Mise à jour de la position de trésorerie

L'équipe de direction de Mithra a étudié ces derniers mois diverses options stratégiques. Elle a notamment désigné des conseillers en financement et diverses banques d'investissement

en vue de vendre certains actifs et de lever des fonds propres supplémentaires.

À ce jour, Mithra dispose de suffisamment de liquidités jusqu'au début du mois de mars.

Par conséquent, Mithra a entamé des discussions avec ses créanciers gagistes afin d'étendre sa marge de manœuvre en matière de trésorerie. Mithra s'adressera également à des investisseurs existants et nouveaux et prendra d'autres mesures pour préserver sa trésorerie.

Certains des créanciers gagistes de Mithra ont écrit à la Société pour lui indiquer qu'ils étaient prêts à nouer le dialogue avec elle.