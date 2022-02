Mithra et Pharmaceutique Searchlight annoncent le lancement commercial d’Haloette® au Canada

LIÈGE (Belgique – 7:30 AM CET) et MONTRÉAL (Canada – 7:00 AM EST), 16 février 2022 – Mithra et Pharmaceutique Searchlight ont le plaisir d’annoncer le lancement commercial de l’anneau vaginal contraceptif Myring® au Canada sous le nom de marque Haloette®.



Après le lancement réussi de la pilule contraceptive innovante Nextstellis® de Mithra l’an dernier au Canada, Pharmaceutique Searchlight est heureuse de renforcer sa position croissante sur le marché de la santé féminine grâce à la commercialisation d’Haloette®.