Mithra et Gynial signent un accord de commercialisation pour Myring(TM) en Suisse

o Mithra octroie une licence à Gynial pour la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif en Suisse

o Consolidation du partenariat avec la société spécialisée en santé féminine Gynial, déjà en charge de Myring(TM) en Autriche

o Déploiement de la commercialisation de Myring(TM) à l'échelle mondiale, après les premiers lancements réussis en Europe



Liège, Belgique, 05 May 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de licence et d'approvisionnement avec Gynial GmbH pour la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif Myring(TM) en Suisse.



François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, commente: « Nous sommes ravis d'avoir finalisé ce second accord avec Gynial, un excellent partenaire avec qui nous nous réjouissons de travailler pour lancer notre anneau contraceptif sur les marchés suisse et autrichien. En ce premier semestre de l'année marqué par le Covid-19, nous avons travaillé d'arrache-pied pour assurer la poursuite de nos activités, tant au niveau de la R&D, de la production que de la gestion financière. Toutes les discussions et négociations entamées avec d'éventuels partenaires commerciaux se poursuivent actuellement activement et ne semblent être impactées d'aucune façon par la crise sanitaire. Cela démontre un vif intérêt pour nos produits innovants et une solide confiance dans leur potentiel sur le marché en pleine croissance de la santé féminine. »