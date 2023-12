Mithra et Gedeon Richter signent une lettre d’intention liante pour la commercialisation d’ESTELLE® et de DONESTA® en Chine

• Mithra signe une lettre d’intention liante pour un partenariat de vingt ans avec Gedeon Richter portant sur le développement et la commercialisation d’ESTELLE ® et de DONESTA® en Chine

• Mithra recevra 4,5 millions d’euros en paiements d’étapes combinés à la signature des accords de licence, ainsi que 1,2 million d’euros supplémentaires en paiements

d’étapes réglementaires combinées

• Mithra peut prétendre à un total combiné de 8,5 millions d’euros en paiements d’étapes liées aux ventes et à des redevances supplémentaires échelonnées allant

d’un pourcentage élevé à un chiffre à un pourcentage faible à deux chiffres après le lancement

• ESTELLE® ciblera un marché de la contraception exploitable en Chine, évalué à 104 millions d’euros par an (CAGR à 5 ans d’environ 15 %)1

• DONESTA® ciblera un marché de la ménopause exploitable en Chine, évalué à 87 millions d’euros par an (CAGR à 5 ans d’environ 10 %)1

Liège, Belgique, 4 décembre 2023 – 7 h 00 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), annonce aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention liante avec Gedeon Richter Plc concernant le développement et la commercialisation des deux produits de Mithra, ESTELLE® et DONESTA®, en Chine.