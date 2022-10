Mithra et Fuji annoncent l'approbation de NEXTSTELLIS™ en Thaïlande

24 Octobre 2022 – 7:30 CET – Tokyo, Japon et Liège, Belgique – Fuji Pharma Co., Ltd. (Tokyo Stock Exchange: 4554, “Fuji”) et Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Brussels: MITRA, “Mithra”) ont le plaisir d'annoncer qu'OLIC (Thailand) Limited ("OLIC"), une filiale de Fuji, a obtenu l'approbation de sa licence d'importation de NEXTSTELLIS™, une nouvelle combinaison contraceptive à base d'Estetrol et de Drospirénone ("Produit"), pour l'indication « contraception ». OLIC prévoit le lancement commercial de la pilule contraceptive NEXTSTELLIS™ en Thaïlande d’ici fin 2023.



Le Produit combine l'œstrogène natif et sélectif Estetrol (E4) avec la Drospirénone (DRSP). L'Estetrol agit de manière sélective sur les récepteurs d'œstrogènes, un mode d’action qui devrait apporter de nombreux avantages aux patientes. Le Produit est déjà commercialisé dans le monde entier, y compris sur les principaux marchés tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie et plusieurs pays européens. Selon les termes de l'accord signé en août 2016, Fuji a obtenu les droits de développement et de commercialisation du Produit au Japon et dans les pays de l'ASEAN. Le marché total des contraceptifs oraux de l'ASEAN représente environ 182 millions d'euros de ventes annuelles. Au Japon, Fuji mène actuellement des essais cliniques de phase 3 pour le Produit (baptisé FSN-013) dans l'indication « Dysménorrhée » et « Effet positif sur les douleurs liées à l'endométriose ».