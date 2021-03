Mithra et Farmitalia annoncent le lancement commercial de Myring(TM) en Italie, quatrième marché mondial

o Lancement réussi de l'anneau contraceptif hormonal de Mithra en Italie sous le nom de marque Kirkos®

o L'Italie représente le troisième plus grand marché européen et le quatrième au niveau mondial, avec 2 millions d'anneaux vaginaux vendus chaque année

o Le Mithra CDMO poursuit la production des anneaux Myring(TM) pour couvrir l'ensemble des lancements commerciaux prévus en 2021



Liège, Belgique, 2 mars 2021 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui le lancement commercial de son anneau contraceptif vaginal Myring(TM) en Italie.



L'Italie est le quatrième plus grand marché d'anneaux contraceptifs au monde après les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne, tant au niveau de la valeur commerciale que du volume. Avec 2 millions d'anneaux vaginaux vendus par an, le marché italien des anneaux contraceptifs représente 22 millions d'euros par an, avec une croissance stable de 3 % par an . L'anneau contraceptif vaginal de Mithra est commercialisé en Italie par la société Farmitalia sous la marque Kirkos®.



