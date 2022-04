Mithra CDMO annonce une collaboration avec MedinCell pour le développement d’injectables contre le paludisme et le rejet de greffes

Liège, Belgique, 26 avril 2022 – 7:30 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui avoir signé un accord de partenariat avec MedinCell pour le développement de deux produits injectables à action prolongée au sein de son Mithra CDMO situé à Liège.



Le Mithra CDMO offre une large gamme de services allant du développement précoce de médicaments aux lots cliniques, en passant par la production commerciale de produits complexes à base de polymères (anneaux vaginaux, implants) et des produits injectables liquides complexes et de produits biologiques, tant en flacons qu’en seringues préremplies ou en cartouches.



Basée à Montpellier (France), MedinCell développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. Cette technologie permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt entièrement biorésorbable.