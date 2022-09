Mithra annonce ses résultats semestriels 2022

Liège, Belgique, le 23 septembre 2022 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui ses résultats financiers semestriels établis conformément aux normes IFRS pour l’exercice clos le 30 juin 2022. Le rapport intermédiaire complet

est disponible dans la section Investisseurs du site web de la Société.



Leon Van Rompay, CEO de Mithra Women's Health, a commenté : « Le premier semestre 2022 a été marqué par plusieurs réalisations opérationnelles majeures, en particulier le lancement de notre pilule contraceptive Estelle® dans des pays européens additionnels et en Australie, ainsi que l’approbation de notre anneau contraceptif Myring® par la FDA en août dernier, déclenchant un paiement d’étape de 6 millions EUR. Pour ce premier semestre, Mithra peut compter sur un chiffre d’affaires de 11,4 millions EUR, lié en grande partie aux ventes de Nextstellis®/Drovelis® et soutenu par l’augmentation de 30% des ventes de produits génériques, comprenant principalement les ventes de Myring® en Europe et dans le reste du monde.