Mithra annonce ses résultats semestriels 2020

* Financements substantiels de 135 millions d'euros qui devraient permettre à Mithra de sécuriser tous ses besoins futurs en fonds de roulement, d'autant plus si Estelle® reçoit une autorisation de mise sur le marché

* 487 millions d'euros de revenus totaux provenant des paiements d'étapes des licences pour Estelle®, dont 349 millions d'euros en cash sont encore à collecter (322 millions d'euros IFRS15) avec un horizon de paiement dépendant du succès commercial d'Estelle®

* Chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, auquel se rajouteront les prochains accords de licence et d'approvisionnement pour Estelle® dans des territoires clés comme le Latam, les ventes de Myring et les revenus du CDMO

* La perte nette s'est nettement améliorée (-62%) grâce à une réduction substantielle de l'impact de la « fair value » des earnouts (-94%)

* La soumission réglementaire d'Estelle® est acceptée pour examen par la FDA, Santé Canada et l'EMA, et l'approbation est prévue pour le premier semestre 2021

* La stratégie de développement commercial de Donesta® a progressé, en ciblant des partenaires mondiaux majeurs



Liège, Belgique, 24 septembre 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui ses résultats financiers établis conformément aux normes IFRS pour l'exercice clos le 30 juin 2020. Le rapport intermédiaire complet est disponible dans la section investisseurs du site web.