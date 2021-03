Mithra annonce ses résultats annuels 2020

o Renforcement des ressources financières et de la structure du bilan par le biais de diverses opérations et sources de financement pour un montant total de 260 millions EUR

o Trésorerie record de 138,7 millions EUR garantissant la poursuite de notre stratégie de développement commercial pour Donesta® et l'avancée des projets de R&D au-delà de la santé féminine, notamment dans le traitement du Covid-19

o Plus de 450 millions EUR pour l'ensemble des contrats de licence signés pour le produit candidat Estelle®, dont plus de 300 millions EUR encore à reconnaitre

o Obtention de la première autorisation de mise sur le marché (AMM) obtenue pour l'actif-phare Estelle® au Canada, avant d'autres AMM attendues en Europe et aux États-Unis au cours du premier semestre 2021



Liège, Belgique, 9 mars 2021 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui ses résultats financiers établis conformément aux normes IFRS pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.