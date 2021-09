Mithra annonce ses résultats semestriels 2021

o Année historique pour le Groupe grâce à l'obtention des premières autorisations de mise sur le marché du contraceptif à base d'estetrol Estelle® aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Russie, permettant également à la société d'encaisser deux milestones majeurs pour 24 millions EUR.

o Lancement réussi d'Estelle® aux États-Unis, au Canada et en Europe, représentant plus de 80% du marché mondial de la contraception. Environ 290 millions EUR de liquidités restant à recevoir pour les contrats de distribution signés avec nos partenaires.

o Revenus principalement liés aux premières livraisons de produits Estelle®

o Rachat complet des earnouts liés à Myring® et Zoreline®, permettant à la Société de devenir propriétaire unique de tous les droits liés à son produit « Complex Therapeutics », Zoreline®.

o Trésorerie de 56 millions EUR et facilités de financement non utilisées de 67 millions EUR, attestant la solidité financière du Groupe et la capacité à progresser dans sa stratégie de développement de Donesta et des projets R&D.