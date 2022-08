Mithra annonce le lancement par Mayne Pharma de la nouvelle campagne grand public NEXTSTELLIS® aux Etats-Unis

Liège, Belgique, 01 août 2022 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui que son partenaire commercial américain, Mayne Pharma Group Limited (ASX : MYX), a conclu une nouvelle collaboration stratégique avec GoodRx (Nasdaq: GDRX), une plateforme digitale de soins de santé leader aux États-Unis. Cette collaboration se traduit par le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation grand public destinée à faire connaitre plus largement le contraceptif oral NEXTSTELLIS® (E4/DRSP) aux États-Unis.

Le site de GoodRx attire chaque mois des millions de visiteurs qui viennent à la recherche d’alternatives leur permettant de faire des économies sur leurs médicaments. Depuis juin 2021, plus de 750 000 prestataires de soins ont utilisé la plateforme pour aider leurs patients à accéder à leurs ordonnances. En combinant la portée de GoodRx avec le nouveau contraceptif de Mayne Pharma, dont IQVIA note qu'il est le contraceptif de marque à la croissance la plus rapide en 2022 sur la base du nombre total d'ordonnances délivrées, ce programme de sensibilisation permettra de toucher davantage de consommateurs et d’accroître la couverture du contraceptif NEXTSTELLIS®. Il visera également à renforcer la connaissance du produit auprès des prestataires de soins, qui sont déjà plus de 4 000 à avoir prescrit NEXTSTELLIS®.