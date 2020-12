Mithra annonce la poursuite du programme clinique Donesta® en ménopause après l'avis positif du comité d'experts DSMB

o Le comité d'experts indépendants du Data Safety Monitoring Board (DSMB) confirme le profil d'innocuité acceptable de Donesta® et recommande de poursuivre le programme clinique de Phase III comme prévu

o Autorisations de mise sur le marché attendues pour 2023, conformément au planning

o Consolidation de la stratégie de développement commercial de Donesta® grâce au succès des opérations financières menées en 2020



Liège, Belgique, 16 décembre 2020 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce que le Conseil indépendant de contrôle des données et d'innocuité (« Data and Safety Monitoring Board » ou « DSMB ») a rendu son évaluation de fin d'année portant sur l'innocuité du Programme clinique de phase III de Donesta®, un traitement hormonal oral candidat de nouvelle génération à base d'Estetrol (E4) visant à soulager les symptômes vasomoteurs (VMS) chez les femmes ménopausées.



[Lire +]