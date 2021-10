Mithra annonce la nomination de son représentant au sein du Conseil d’administration de Mayne Pharma

Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine a le plaisir d’annoncer avoir rejoint le Conseil d’administration de Mayne Pharma Group Limited, conformément à l’accord de licence et d’approvisionnement sur la commercialisation de la pilule orale contraceptive Nextstellis® (E4/DRSP) aux Etats-Unis . Actionnaire majoritaire de Mayne Pharma (9,6%), Mithra a désigné le Dr. Carolyn Myers pour représenter la Société au Conseil d’administration, ainsi qu’au comité de pilotage relatif à la commercialisation et aux développements futurs de Nextstellis®.

Carolyn Myers, résidente américaine, contribue depuis plusieurs années au développement commercial et marketing de Mithra. Elle dispose d’une solide expérience de plus de trente ans dans le secteur pharmaceutique et a occupé différents postes de direction au sein d’Allergan, Forest Labs, Mylan (devenu Viatris) et Pharmacie (devenu Pfizer). Elle est actuellement CEO de FendX technologies, une société de technologie médicale créée pour développer et commercialiser des produits recourant à une technologie unique de répulsion des pathogènes. Elle est également directrice de BioEnsemble, une société de conseils orientée vers les petites et moyennes entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de technologie médicale.