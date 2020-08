Mithra annonce l'extension de la durée de conservation de Myring(TM) à 36 mois

o La durée de conservation est étendue de 24 à 36 mois en Europe

o Avantage concurrentiel en termes d'optimisation des coûts de la chaine d'approvisionnement et de commodité pour les distributeurs, pharmaciens et patientes



Liège, Belgique, 4 août 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui que les autorités européennes ont approuvé l'extension de la durée de conservation de son anneau vaginal contraceptif Myring(TM) de 24 à 36 mois, ce qui permettra aux distributeurs d'optimiser la gestion de leur chaîne d'approvisionnement.



François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, a commenté : " Nous sommes ravis que les autorités européennes aient approuvé cette prolongation de la durée de conservation à 36 mois pour notre anneau contraceptif. Si l'on considère la suppression de l'exigence d'un stockage à température spécifique et le récent conditionnement par 6 anneaux, cette amélioration appréciable de la durée de conservation confère à Myring(TM) un véritable avantage sur les produits concurrents. »