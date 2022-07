Mithra annonce des changements au sein de son conseil d’administration

Liège, Belgique, 06 juillet 2022 – 17:45 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui un changement de présidence au sein de son conseil d’administration. Suite à la démission avec effet immédiat de M. Ajit Shetty pour raisons personnelles et extrinsèques à la Société, le conseil d’administration a approuvé, sur proposition du Président sortant et recommandation de son Comité de Nomination et de Rémunération, la nomination de M. Christian Moretti en qualité de Président, ainsi que celle de M. Erik Van Den Eynden en qualité de Vice-Président. Ces fonctions seront exercées jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de la Société fixée en mai 2023, qui devra se prononcer sur le renouvellement du Conseil à l’échéance du mandat de ses membres.