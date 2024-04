Mistral Large, modèle de langage de Mistral AI, arrive sur l'outil d'IA générative d'Amazon

Le modèle de langage Mistral Large de la start-up française Mistral AI est désormais disponible sur Bedrock, l'outil de création et de déploiement d'applications d'intelligence artificielle (IA) générative d'Amazon, ont annoncé des responsables de deux entreprises mercredi.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Parmi nos clients, on a beaucoup de clients d'AWS", le service de cloud du géant américain du commerce, a fait valoir Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, lors de l'ouverture d'une journée dédiée à l'IA organisée à Paris par AWS. "C'est un canal de distribution particulièrement efficace, qui va nous permettre de parler à nos propres clients", a-t-il ajouté.

Le modèle Mistral Large, aux performances comparables à GPT-4 du pionnier OpenAI selon Mistral, était déjà disponible pour les clients d'Azure AI, la plateforme de Microsoft, avec qui Mistral avait annoncé un partenariat fin février.

"On a lancé Mistral pour être leader dans l'open source et on va continuer dans cette direction", a assuré M. Mensch.

Mi-mars, la société française, valorisée à quelque 2 milliards de dollars selon des sources financières, avait déjà affirmé qu'elle ne comptait pas "abandonner" le principe du libre accès au code, alors que son entreprise a lancé avec Microsoft une offre payante de sa technologie.

Cette annonce répondait à une plainte du milliardaire Elon Musk contre OpenAI — le créateur de ChatGPT, qui a aussi des liens étroits avec Microsoft — et ses cofondateurs Sam Altman et Greg Brockman, leur reprochant d'avoir abandonné la mission originelle de la société.

Le lancement de ChatGPT en novembre 2022, puis la publication d'autres modèles outre-Atlantique ont déclenché une course contre la montre côté européen.

Créée en avril 2023, Mistral AI, dont les trois fondateurs français sont issus des rangs de Meta (maison mère de Facebook) et de Google, a toujours assumé sa volonté de proposer une alternative aux modèles des grandes entreprises américaines de la "tech".