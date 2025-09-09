Mistral AI lève €1,7 md, ASML devient son principal actionnaire

(Actualisé avec détails, contexte, analyste)

Mistral AI a annoncé mardi avoir levé 1,7 milliard d'euros dans une levée de fonds menée par le fournisseur d'équipements pour la fabrication de puces ASML

ASML.AS , confirmant une information rapportée par Reuters dimanche.

Le groupe néerlandais a investi 1,3 milliard d'euros dans le champion français de l'intelligence artificielle, devenant son principal actionnaire avec une prise de participation de 11%.

DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et NVIDIA, investisseurs existants de Mistral AI, ont également pris part à la levée de fonds, selon un communiqué de la start-up française.

Cette levée de fonds porte la valorisation de Mistral AI à 11,7 milliards d'euros, selon le communiqué, faisant ainsi de l'entreprise la société d'IA la plus valorisée d'Europe.

ASML a également annoncé un partenariat stratégique avec Mistral AI pour utiliser ses modèles d'intelligence artificielle dans l'ensemble de son portefeuille de produits ainsi que l'obtention d'un siège au comité stratégique de Mistral, selon un communiqué du groupe néerlandais.

Fondée en 2023 par d'anciens chercheurs de Google DeepMind et Meta META.O , Mistral AI se positionne comme l'alternative européenne aux États-Unis en matière d'intelligence artificielle (IA). La start-up est également au cœur de la stratégie française visant à devenir un concurrent de premier plan dans le domaine.

Cependant, sa valeur ne représente encore qu'une fraction de celle de ses homologues américains. OpenAI vise une valorisation d'environ 500 milliards de dollars (425,82 milliards d'euros) dans le cadre d'une éventuelle vente d'actions, a déclaré

en août

à Reuters une source proche du dossier, soit plus de 40 fois la valorisation de Mistral AI.

ASML a récemment renforcé ses liens avec la France en nommant l'ancien ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire au poste de conseiller spécial auprès de son comité exécutif. Le groupe est également dirigé par le français Christophe Fouquet depuis 2024.

"Le fait qu'ASML entretienne de bonnes relations avec les milieux industriels et politiques l'aide à choisir ses partenaires", a déclaré Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING.

"Il y a une logique industrielle à développer des produits ensemble", a-t-il ajouté. "Pour ASML, il est probablement plus facile de développer des produits basés sur l'IA dans le cadre d'un partenariat que de le faire en interne."

(Rédigé par Zhifan Liu et Etienne Breban, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)