Mistral AI a levé 1,7 milliard d'euros et ASML devient le premier actionnaire

(AOF) - L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, ASML, est devenu le premier actionnaire du champion français de l'intelligence artificielle, Mistral AI, à l'occasion d'une levée de fonds de 1,7 milliard d'euros de ce dernier. Cette information avait été révélée hier par Reuters. Le groupe technologique a investi 1,3 milliard d'euros dans Mistral AI, dont il détiendra 11% du capital. Mistral AI est valorisé 11,7 milliards d'euros dans le cadre de cette opération.

Des investisseurs historiques (DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et Nvidia) ont également participé à cette levée de fonds.

ASML et Mistral AI vont " explorer l'utilisation de modèles d'IA dans l'ensemble du portefeuille de produits d'ASML ainsi que dans la recherche, le développement et les opérations, afin de permettre aux clients d'ASML de bénéficier de délais de mise sur le marché plus courts et de systèmes de lithographie holistiques plus performants ". ont expliqué les deux groupes technologiques.

" Dans le cadre de son investissement, ASML obtiendra un siège au comité stratégique de Mistral AI, ce qui lui permettra de jouer un rôle consultatif dans les décisions futures de Mistral AI en matière de stratégie et de technologie " a précisé la firme néerlandaise. Roger Dassen, directeur financier d'ASML, assumera cette fonction en plus de ses responsabilités actuelles.

