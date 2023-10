Mise en évidence des propriétés de BIOCERA-VET dans le traitement des kystes osseux chez le cheval à l’occasion d'une conférence équine internationale aux États-Unis

BIOCERA-VET RTU présenté comme une innovation de pointe pour le traitement des kystes osseux chez le cheval lors de la réunion annuelle de la World Breeding Federation for Sport Horses (Orlando, USA)

Sponsorisation du dîner de gala par TheraVet

Poursuite des initiatives en vue d’établir des collaborations dans le domaine équin



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 11 octobre 2023 – 7h30 CEST — TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce sa participation à la réunion annuelle de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) qui a lieu à Orlando, ville reconnue comme la « capitale du monde du cheval », du 13 au 15 octobre 2023, et la sponsorisation de son dîner de gala.



