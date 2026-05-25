MISE À JOUR N° 6-Le prix du pétrole chute de près de 7 % alors que les États-Unis et l'Iran semblent se rapprocher d'un accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours du pétrole reculent alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran progressent et que la réouverture du détroit d'Ormuz est envisagée

* Les analystes préviennent que la normalisation des flux pétroliers pourrait prendre des mois, même si un accord est conclu

* Certaines pétrolières ont déjà traversé le détroit, selon les données maritimes

(Mise à jour des prix et du titre; ajout d'un commentaire aux paragraphes 7 et 8) par Amanda Stephenson

Les cours du pétrole ont chuté de près de 7 % lundi, alors que l'optimisme grandissait quant à la possibilité que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord de paix qui permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz, même si Washington et Téhéran ont tempéré les espoirs d'une percée imminente. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 7,24 dollars, soit près de 7 %, à 96,30 dollars le baril à 14 h 29 (heure de l'Est) (18 h 43 GMT ) et les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont perdu 6,30 dollars, soit 6,5 %, à 90,88 dollars.

Les volumes de transactions étaient faibles en raison du Memorial Day aux États-Unis. Le principal négociateur iranien et son ministre des Affaires étrangères se trouvaient à Doha pour des pourparlers avec le Premier ministre du Qatar au sujet d'un accord potentiel avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis trois mois, a déclaré lundi un responsable informé de la visite. Les deux parties ont déclaré avoir réalisé des progrès sur un protocole d'accord qui mettrait fin à la guerre et donnerait aux négociateurs 60 jours pour parvenir à un accord final.

"FAIRE CIRCULER DU PÉTROLE"

"Même si ce n'est pas encore fait, il semble y avoir un certain espoir que nous commencions à faire circuler du pétrole dans le détroit d'Ormuz", a déclaré Phil Flynn, analyste senior chez Price Futures Group.

Mais Rory Johnston, fondateur de la newsletter Commodity Context, a appelé à la prudence.

"Nous avons régulièrement frôlé un accord, puis échoué sur des détails à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois, et le détroit d’Ormuz reste fermé", a déclaré Johnston.

Dans un long message publié lundi sur Truth Social, le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l’Iran se déroulaient "bien", mais a mis en garde contre de nouvelles attaques si elles échouaient. Il a exhorté davantage d'États arabes et musulmans à signer les Accords d'Abraham , négociés pendant le premier mandat de Trump et visant à normaliser les relations entre les États arabes et autres pays à majorité musulmane et Israël.

"Cela pourrait se traduire par une réduction significative de la prime de risque au Moyen-Orient, en particulier si un accord avec l’Iran peut être conclu et que l’Iran renonce à ses matières nucléaires", a déclaré Flynn. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que l'Iran négociait la fin de la guerre et ne discutait pas actuellement des questions nucléaires.

Même si un accord de paix est conclu, les analystes s’attendent à ce que le retour à la normale des flux pétroliers à travers le détroit prenne des mois, le temps que les installations pétrolières et gazières endommagées soient réparées.

"Le déficit d’approvisionnement sous-jacent de 10 à 11 millions de barils par jour de pétrole brut ne disparaîtra pas immédiatement et les marchés continueront de puiser dans leurs stocks jusqu’à ce que la production de brut au Moyen-Orient reprenne, ce qui prendra des mois", a déclaré June Goh, analyste chez Sparta Commodities.

"Nous continuons de penser que les flux physiques de pétrole constituent les facteurs clés à surveiller sur le marché pétrolier; et jusqu’à présent, les flux transitant par le détroit restent limités", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les données de suivi des navires ont montré que trois méthaniers ont traversé le détroit ces derniers jours, à destination du Pakistan, de la Chine et de l’Inde, ainsi qu’un superpétrolier transportant du brut irakien vers la Chine après avoir été bloqué pendant près de trois mois.