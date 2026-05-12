MISE À JOUR N° 4-Trump annonce le départ du commissaire de la FDA, Marty Makary

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* Le limogeage de Makary intervient après plusieurs semaines d'une campagne de pression de plus en plus intense

* Makary s'était heurté à un nombre croissant de responsables de la Maison Blanche et du HHS

* La Maison Blanche serait à la recherche d'un remplaçant permanent, selon certaines sources

(Ajout de Trump aux paragraphes 1 à 3, recherche aux paragraphes 11 à 13) par Yasmeen Abutaleb

Le commissaire américain aux aliments et aux médicaments, Marty Makary, a démissionné mardi, a déclaré le président Donald Trump . Il s'agit du dernier changement à la tête du département fédéral de la santé, qui intervient après des semaines de spéculations publiques et une campagne de pression croissante.

Kyle Diamantas, commissaire adjoint de la FDA chargé de l'alimentation, dirigera l'agence à titre intérimaire, selon deux sources proches du dossier. C'est Politico qui a été le premier à rapporter cette information.

"Marty est un type formidable, mais il va partir et mener une belle vie. Il rencontrait quelques difficultés", a déclaré Trump aux journalistes. "Son adjoint prendra la relève temporairement jusqu’à ce que nous trouvions quelqu’un."

Le départ de M. Makary fait suite à des semaines de pression croissante exercée par de puissants républicains, des groupes anti-avortement et le comité de rédaction du Wall Street Journal, alors même qu’il était en conflit avec de hauts responsables de la Maison Blanche et du ministère de la Santé et des Services sociaux, selon ces sources et trois autres sources.

Vendredi, Reuters et d'autres médias ont rapporté que Trump avait approuvé un plan visant à le licencier.

La Maison Blanche n’a pas encore trouvé de remplaçant permanent pour M. Makary, selon les deux premières sources et l’une des trois autres sources. C’est en grande partie ce qui a retardé le projet de la Maison Blanche de licencier M. Makary vendredi, ont déclaré ces trois personnes.

MAKARY CRITIQUÉ

Makary a été critiqué pour plusieurs de ses actions, notamment sa gestion de la réintroduction des cigarettes électroniques aromatisées sur le marché américain, le blocage de l'examen d'une pilule abortive et ses désaccords publics avec les laboratoires pharmaceutiques concernant l'évaluation de médicaments et de vaccins susceptibles de sauver des vies.

La page éditoriale du Journal a publié au moins une demi-douzaine d'éditoriaux fustigeant Makary pour ses refus controversés de médicaments, dont le plus récent concernait un médicament anticancéreux de Replimune REPL.O , et appelant à son éviction.

Makary, chirurgien oncologue à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins qui avait critiqué l'obligation vaccinale pendant la pandémie de COVID-19, a été confirmé par le Congrès américain au poste de commissaire de la FDA en mars dernier.

Il a pris la tête d'une agence considérablement réduite, des milliers d'employés ayant été contraints de partir. La FDA a connu cinq responsables différents de la division des vaccins en l'espace d'un an, dont un qui a été licencié, réembauché un mois plus tard, puis est reparti moins d'un an après.

À LA RECHERCHE D'UN CANDIDAT

La Maison Blanche a exercé un contrôle accru sur l'agence sanitaire ces derniers mois et a recherché des candidats plus conventionnels pour les postes de haut niveau dans le domaine de la santé susceptibles d'être confirmés par le Sénat.

Parmi les personnes envisagées figurent l’ancien commissaire de la FDA Steve Hahn et l’ancien commissaire par intérim et secrétaire adjoint à la Santé Brett Giroir, selon ces trois personnes.

Trouver de tels candidats s'est souvent avéré difficile, notamment pour le poste de directeur de la FDA, car beaucoup hésitent à travailler sous les ordres du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., qui a défendu des opinions, notamment sur les vaccins, qui contredisent les preuves scientifiques. Ils seraient également amenés à diriger l'agence après les réductions d'effectifs et les départs, ont indiqué ces personnes.

Les alliés de Trump, les partisans du mouvement "Make America Health Again" de Kennedy, les médias conservateurs, les laboratoires pharmaceutiques et les groupes anti-avortement ont tous critiqué publiquement Makary au cours des dernières semaines.

L'un des éditoriaux du Wall Street Journal se demandait si un responsable de l'administration avait causé plus de maux de tête à Trump que Makary, en soulignant les deux refus de la FDA concernant le traitement contre le mélanome de Replimune.

Son mandat a été marqué par une série de controverses très médiatisées concernant l'évaluation de vaccins, de thérapies géniques et d'autres médicaments destinés au traitement de maladies rares. Après le deuxième rejet de son médicament, Replimune a accusé la FDA de contredire les positions qu'elle avait exprimées lors d'une réunion en septembre.