Lettonie: La première ministre démissionne après des incidents impliquant des drones ukrainiens

Sommet des dirigeants de l'UE sur les flancs orientaux à Helsinki

La ‌Première ministre lettone de centre-droit, Evika ​Silina, a annoncé jeudi qu'elle quitterait ses fonctions, provoquant l'effondrement de son gouvernement ​de coalition à quelques mois seulement des ​élections prévues en octobre.

"Je ⁠démissionne, mais je n'abandonne pas", a-t-elle ‌déclaré dans une allocution télévisée.

Le président letton Edgars Rinkevics, chargé ​par ‌la Constitution de désigner un chef ⁠du gouvernement, rencontrera vendredi tous les partis représentés au Parlement.

Evika Silina, membre ⁠du parti ‌de centre-droit Nouvelle Unité, s'est ⁠retrouvée mercredi sans majorité au ‌Parlement après que le parti ⁠de gauche Les Progressistes a ⁠annoncé retirer ‌son soutien.

Cette décision survient à la ​suite du limogeage, ‌ce week-end, du ministre de la Défense du Parti ​des progressistes, Andris Spruds, en raison de sa gestion ⁠d’incidents impliquant l'entrée dans l'espace aérien letton de drones ukrainiens en provenance de Russie.

(Janis Laizans, rédigé par Andrius Sytas ; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)