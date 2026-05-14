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Lettonie: La première ministre démissionne après des incidents impliquant des drones ukrainiens
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 11:34

Sommet des dirigeants de l'UE sur les flancs orientaux à Helsinki

Sommet des dirigeants de l'UE sur les flancs orientaux à Helsinki

La ‌Première ministre lettone de centre-droit, Evika ​Silina, a annoncé jeudi qu'elle quitterait ses fonctions, provoquant l'effondrement de son gouvernement ​de coalition à quelques mois seulement des ​élections prévues en octobre.

"Je ⁠démissionne, mais je n'abandonne pas", a-t-elle ‌déclaré dans une allocution télévisée.

Le président letton Edgars Rinkevics, chargé ​par ‌la Constitution de désigner un chef ⁠du gouvernement, rencontrera vendredi tous les partis représentés au Parlement.

Evika Silina, membre ⁠du parti ‌de centre-droit Nouvelle Unité, s'est ⁠retrouvée mercredi sans majorité au ‌Parlement après que le parti ⁠de gauche Les Progressistes a ⁠annoncé retirer ‌son soutien.

Cette décision survient à la ​suite du limogeage, ‌ce week-end, du ministre de la Défense du Parti ​des progressistes, Andris Spruds, en raison de sa gestion ⁠d’incidents impliquant l'entrée dans l'espace aérien letton de drones ukrainiens en provenance de Russie.

(Janis Laizans, rédigé par Andrius Sytas ; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 11:44

    "entrée dans l'espace aérien letton de drones ukrainiens en provenance de Russie. " il y a une semaine tous nos médias mainstream titraient "Deux drones russes s'écrasent en Lettonie"

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