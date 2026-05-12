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MISE À JOUR N° 2-Samsung Electronics et le syndicat sud-coréen ne parviennent pas à s'entendre sur les salaires ; une grève menace
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les commentaires et les détails de la commission du travail)

Samsung Electronics 005930.KS , et son syndicat sud-coréen ne sont pas parvenus à conclure un accord salarial mercredi, a déclaré le dirigeant syndical, qui s'attend à ce que plus de 50 000 travailleurs se lancent dans une grève totale qui menace de perturber la production de puces pour l'IA et d'autres types de puces.

Cette impasse fait suite à des heures de négociations marathon lundi et mardi dans le cadre d'un processus de médiation gouvernementale, alors que la pression de l'opinion publique et du gouvernement s'intensifiait sur les employés de Samsung pour qu'ils trouvent un compromis sur l'accord salarial et évitent une grève.

“Je tiens à exprimer mon regret qu'aucun des points de l'ordre du jour demandés par le syndicat n'ait été abordé”, a déclaré le représentant syndical Choi Seung-ho aux journalistes vers 3 heures du matin, heure locale, mercredi.

Il a indiqué que l'entreprise n'avait pas répondu aux demandes du syndicat visant à réformer le système de rémunération, notamment la suppression du plafond des primes actuellement fixé à 50 % du salaire de base annuel, et leur calcul sur la seule base du bénéfice d'exploitation.

Le syndicat a déclaré que si ses revendications n’étaient pas satisfaites, les travailleurs se mettraient en grève pendant 18 jours à compter du 21 mai. Cela pourrait retarder les livraisons aux clients, faire grimper encore davantage les prix des puces et profiter aux concurrents.

Le représentant syndical a déclaré qu’il n’avait actuellement pas l’intention de reprendre les négociations avec la direction avant la date de la grève, mais qu’il serait disposé à examiner “une proposition appropriée” si l’entreprise en présentait une.

La Commission nationale des relations du travail a déclaré avoir présenté “diverses alternatives”, mais avoir décidé de mettre fin au processus “en raison de l'écart important entre les positions des deux parties et de la demande du syndicat de suspendre les négociations”.

Samsung n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les employés de Samsung sont indignés par ce qu’ils qualifient d’écart considérable en matière de primes par rapport à leur concurrent SK Hynix 000660.KS , qui a devancé Samsung dans la fourniture de mémoires à large bande passante pour les puces d’intelligence artificielle destinées à Nvidia NVDA.O après le lancement de ChatGPT fin 2022.

SK Hynix a supprimé l’année dernière son plafond salarial, ce qui a entraîné des primes plus de trois fois supérieures à celles offertes aux employés de Samsung, provoquant une forte augmentation du nombre d’adhésions au syndicat chez Samsung.

La frustration des employés a été exacerbée par les bénéfices records de Samsung , alors que l'essor de l'IA fait grimper la demande en puces.

La semaine dernière, Samsung est devenue la deuxième entreprise asiatique après TSMC 2330.TW à afficher une capitalisation boursière supérieure à 1 000 milliards de dollars .

Le président du conseil d'administration de Samsung, Shin Je-yoon, a averti qu'une grève pourrait nuire aux investisseurs et aux employés et avoir de graves conséquences pour l'économie coréenne. Il a ajouté qu'il craignait “de perdre le leadership du marché face à la fuite des clients et à la baisse de la compétitivité” si les grèves perturbaient la production.

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