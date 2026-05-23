MISE À JOUR N° 2-Plains prévoit de remettre en service certaines sections de l'oléoduc qui s'est rompu à East Los Angeles d'ici quelques heures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rupture d'un oléoduc causée par des travaux d'excavation effectués par un tiers; le volume de la fuite de pétrole n'a pas été communiqué

* Une fermeture partielle pourrait perturber l'approvisionnement en brut des raffineries de Los Angeles; les négociants mettent en garde contre des problèmes d'approvisionnement

* Le nettoyage est en cours, aucun blessé n'est à déplorer, mais une partie du pétrole s'est écoulée dans les égouts pluviaux selon les pompiers

(Mise à jour du titre, du chapeau et du paragraphe 4 avec la déclaration de Plains concernant la remise en service) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Ashitha Shivaprasad

Plains All American PAA.O a déclaré vendredi qu'elle redémarrerait prochainement les sections non touchées d'un oléoduc à East Los Angeles après la fermeture d'un tronçon suite à une rupture.

La conduite a été endommagée par un tiers effectuant des travaux d'excavation, avait indiqué la société plus tôt dans la journée. Elle n'a pas fourni de détails sur la quantité de pétrole qui aurait pu s'échapper.

L'oléoduc rompu était la ligne 63, qui collecte et distribue le pétrole brut de la vallée de San Joaquin pour l'acheminer vers un autre oléoduc et des raffineries locales, ont indiqué deux sources du secteur.

Pacific Pipeline, une filiale de Plains, va remettre en service la partie non touchée de l'oléoduc dans les prochaines heures afin de minimiser les perturbations pour les raffineries environnantes, a déclaré la société.

Une fermeture partielle de l'oléoduc pourrait perturber l'approvisionnement en brut des raffineries régionales et affecter la production, à un moment où la guerre américano-israélienne contre l'Iran a fortement fait grimper les prix du carburant dans la région. Vendredi, le prix de l'essence en Californie s'élevait à 6,131 dollars, le plus élevé du pays.

“Les raffineurs de la région de Los Angeles manquent de pétrole brut et dépendent fortement du pétrole étranger. Cela aggrave le problème”, a déclaré l'une des sources, un négociant en pétrole brut californien. Les pompiers ont indiqué qu’une opération de nettoyage coordonnée est en cours et qu’il n’y avait pas eu de blessés suite à l’incident.

Selon Aaron Katon, capitaine des pompiers du comté de Los Angeles, les équipes sur place ont estimé qu’environ cinq gallons de pétrole s’échappaient de la conduite chaque seconde. L’opérateur l’a fermée au bout de 30 minutes et une partie du pétrole s’est écoulée dans un égout pluvial.

“Les équipes sont intervenues suite à une fuite sur une conduite de pétrole endommagée lors de travaux de construction”, a-t-il déclaré, ajoutant que la conduite avait été fermée à la source et que le débit avait été stoppé.