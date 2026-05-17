MISE À JOUR N° 2-Les armateurs Hapag-Lloyd et CMA CGM suspendent les réservations à destination de Cuba à la suite d'un décret américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ces suspensions constituent le dernier coup dur porté à l'économie de l'île

* Selon certaines sources, les marchandises expédiées depuis la Chine pourraient être les plus touchées

* Les transporteurs pourraient opter pour un arrêt définitif ou un éventuel accord avec Trump

(Ajoute des détails sur les raisons de ces suspensions et les prochaines étapes possibles à partir du paragraphe 8) par Gus Trompiz, Christoph Steitz et Dave Sherwood

Les géants du transport maritime CMA CGM et Hapag-Lloyd HLAG.DE ont annoncé dimanche avoir suspendu toutes les réservations à destination et en provenance de Cuba jusqu’à nouvel ordre, invoquant tous deux un décret américain publié le 1er mai, ce qui constitue un nouveau coup dur pour l’économie de l’île en proie à la crise.

La suspension temporaire des nouvelles réservations par deux des plus grandes compagnies maritimes mondiales pourrait compromettre jusqu’à 60 % du trafic maritime cubain en volume, ont déclaré deux sources directement informées de la situation – un nouveau coup dur pour un pays déjà au bord de l’effondrement en raison d’un blocus pétrolier américain qui a étranglé l’approvisionnement en carburant de l’île.

« Suite au décret américain publié le 1er mai, CMA CGM a décidé de suspendre ses réservations à destination ou en provenance de Cuba jusqu’à nouvel ordre », a déclaré la compagnie françaisedans un communiqué envoyé par e-mail. Elle a ajouté qu’elle « suivait de près la situation » et qu’elle adapterait ses opérations conformément à la réglementation en vigueur.

Un porte-parole de Hapag-Lloyd a déclaré que la compagnie allemande suspendait également ses commandes à destination de Cuba « en raison des risques de non-conformité liés au décret présidentiel américain du 1er mai ».

Le gouvernement cubain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le décret présidentiel de Trump du 1er mai a élargi les sanctions américaines existantes sur le commerce avec Cuba pour inclure « toute personne étrangère » opérant dans « les secteurs de l’énergie, de la défense et du matériel connexe, des métaux et de l’exploitation minière, des services financiers ou de la sécurité de l’économie cubaine, ou tout autre secteur de l’économie cubaine ».

Le transport maritime de marchandises en provenance de Chine serait le plus touché, ont indiqué les sources. L’Europe du Nord et la Méditerranée seraient également gravement touchées, ont-elles ajouté, même si l’ensemble du transport maritime mondial à destination de Cuba serait affecté.

L'un des principaux objectifs de ces suspensions, ont déclaré ces sources, était d'éradiquer tout transport maritime à destination ou en provenance de l'île communiste et lié à Gaesa, un vaste conglomérat commercial lié à l'armée cubaine qui a été lourdement sanctionné par les États-Unis.

Ce même décret américain, publié au début du mois, a poussé la société minière canadienne Sherritt International

S.TO à se retirer de ses activités d’extraction de nickel et de cobalt à Cuba après des décennies d’investissement.

La décision des transporteurs, rapportée pour la première fois par le média en ligne CiberCuba, serait dévastatrice pour les importations cubaines, essentielles pour maintenir les rayons des magasins approvisionnés dans un pays déjà en proie à des pénuries et au rationnement.

Selon ces sources, plusieurs options seraient envisagées par Hapag-Lloyd et CMACGM. Les armateurs pourraient décider de cesser définitivement leurs expéditions vers Cuba ou, à défaut, conclure un accord avec l’administration du président américain Donald Trump leur permettant de continuer à expédier des marchandises uniquement au secteur privé cubain.

Cette dernière option, selon les sources, s'inscrirait dans la stratégie de l'administration Trump visant à donner un avantage aux entreprises privées cubaines par rapport au secteur public.