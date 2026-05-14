MISE À JOUR N° 2-Les actions de la société britannique Tate & Lyle s'envolent alors qu'Ingredion tente de racheter l'entreprise pour 3,7 milliards de dollars

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* Une éventuelle opération pourrait donner naissance à un géant des ingrédients alimentaires pesant 10 milliards de dollars

* Les actions de Tate & Lyle bondissent de 55 % après l'annonce, celles d'Ingredion reculent de 2,8 %

* La proposition d'Ingredion valorise Tate & Lyle à 615 pence par action

* Ingredion a jusqu'au 11 juin pour faire une offre ferme ou se retirer, conformément à la réglementation britannique

* La société américaine estime que cette opération potentielle apporterait des avantages significatifs aux actionnaires

(Ajout d'un commentaire d'un analyste au paragraphe 4, de graphiques après le paragraphe 5 et d'une déclaration d'Ingredion au paragraphe 6) par Yamini Kalia

Le fabricant américain d'ingrédients alimentaires Ingredion INGR.N est en pourparlers avec son rival britannique Tate & Lyle TATE.L au sujet d'un éventuel rachat de la société cotée à Londres dans le cadre d'une transaction de 2,74 milliards de livres sterling (3,7 milliards de dollars), a déclaré jeudi la société britannique, faisant bondir son action de 55 %. Un accord entre Tate & Lyle, connu pour ses édulcorants artificiels utilisés dans les boissons Coca-Cola KO.N , et Ingredion, pourrait donner naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars, à un moment où les consommateurs optent de plus en plus pour des boissons et des régimes hypocaloriques. Selon la proposition, Tate & Lyle a déclaré que ses actionnaires recevraient jusqu'à 615 pence par action – dont 595 pence en espèces et jusqu'à 20 pence en dividendes – soit une prime de 64 % par rapport à son cours de clôture de mercredi.

« C'est un niveau que le conseil d'administration devra examiner... Cette annonce servira de mécanisme de découverte des prix pour voir si un accord peut être conclu », a déclaré Lucinda Guthrie, directrice de Mergermarket, à Reuters.

Les actions de Tate & Lyle, qui fournit des ingrédients à des entreprises agroalimentaires telles qu’Unilever ULVR.L et Nestlé NESN.S , ont grimpé jusqu’à 580 pence, leur plus haut niveau en près d’un an.

« Ingredion estime qu’une éventuelle transaction apporterait des avantages significatifs aux clients, aux consommateurs, aux employés et aux actionnaires d’Ingredion », a déclaré la société américaine dans un communiqué.

Tate & Lyle a été confrontée à une baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en raison de la faiblesse de la demande américaine dans le secteur de la boulangerie, de la baisse des prix en Europe et de la hausse des coûts, tandis qu’Ingredion a vu la demande pour ses amidons et édulcorants traditionnels s’affaiblir, les consommateurs se tournant vers des options plus saines et à base de plantes.

En 2024, Tate & Lyle a racheté la société américaine CP Kelco, s'adjoignant ainsi des produits d'origine végétale tels que la pectine et des gommes spécialisées dérivées d'écorces d'agrumes et d'algues.

L'action Ingredion a chuté de 2,8 % jeudi. Conformément à la réglementation britannique en matière de rachat, la société a jusqu'au 11 juin pour faire une offre ferme ou se retirer.

En 2024, la société de capital-investissement Advent International aurait préparé une offre de rachat sur Tate & Lyle, mais aucune offre ne s'est concrétisée.

Tate & Lyle a cédé son activité sucrière à American Sugar Refining en 2010, mettant fin à sa longue association avec la production de sucre raffiné, mais a concédé une licence pour le nom « Tate & Lyle Sugar » à ASR afin de garantir que cette marque familière reste dans les rayons des supermarchés.

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