MISE À JOUR N° 2-Le prix du pétrole atteint son plus haut niveau depuis deux semaines après une attaque de drone contre une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis

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* Les Émirats arabes unis signalent une attaque de drones contre la centrale nucléaire de Barakah

* L'Arabie saoudite intercepte trois drones provenant de l'espace aérien irakien

* Trump devrait aborder les options militaires mardi

* Les États-Unis laissent expirer la dérogation aux sanctions sur le pétrole russe transporté par voie maritime

(Mise à jour des cours à 08h08 GMT, changement de lieu de publication à Londres) par Robert Harvey

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse lundi, portés par des perspectives de paix de plus en plus sombres au Moyen-Orient après une attaque contre une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 57 cents, soit 0,52%, à 109,83 dollars le baril à 08h08 GMT, après avoir atteint 112 dollars, leur plus haut niveau depuis le 5 mai.

Le contrat à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 79 cents, soit 0,75%, à 106,21 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 30 avril à 108,70 dollars. Le contrat de référence pour juin expire mardi.

Les deux contrats ont gagné plus de 7% la semaine dernière, alors que les espoirs d'un accord de paix visant à mettre fin aux attaques et aux saisies de navires autour de la route commerciale du détroit d'Ormuz s'estompaient.

“Un milliard de barils de pétrole sont bloqués derrière le détroit, et la remontée de vendredi, qui a fait grimper le WTI de 10 dollars sur la semaine, a également été soutenue par les discours belliqueux des États-Unis et de l’Iran, ainsi que par la poursuite des attaques contre les producteurs de pétrole de la région et les navires commerciaux”, a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM.

Les pourparlers de la semaine dernière entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont achevés sans que le premier importateur mondial de pétrole ne donne d'indication quant à son intention d'aider à résoudre le conflit déclenché par les attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

Les attaques de drones contre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ainsi que les déclarations belliqueuses des États-Unis et de l'Iran ont fait craindre une escalade du conflit.

L'Arabie saoudite, qui a intercepté trois drones entrés depuis l'espace aérien irakien, a averti qu'elle prendrait les mesures opérationnelles nécessaires pour répondre à toute tentative de violation de sa souveraineté et de sa sécurité.

Les responsables émiratis, quant à eux, ont déclaré enquêter sur l'origine de l'attaque contre la centrale nucléaire de Barakah, ajoutant que les Émirats arabes unis avaient le droit de riposter à ce qu'ils qualifiaient d'“attaques terroristes”.

Trump devrait rencontrer ses conseillers à la sécurité nationale mardi pour discuter des options d'action militaire, a rapporté dimanche le média Axios, citant des responsables américains.

L'administration Trump a laissé expirer samedi une dérogation aux sanctions qui permettait auparavant à des pays, dont l'Inde, d'acheter du pétrole russe acheminé par voie maritime, après une prolongation d'un mois.

“Les craintes de nouvelles frappes contre l'Iran ont aggravé les inquiétudes concernant l'approvisionnement... Le fait que les États-Unis aient laissé expirer la dérogation aux sanctions contre la Russie n'a pas aidé”, a déclaré Vandana Hari, fondatrice du cabinet d'analyse du marché pétrolier Vanda Insights.