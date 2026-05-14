MISE À JOUR N° 2-La société minière Sherritt s'attend à un retard dans le dépôt de ses documents financiers suite au départ de son auditeur externe et de son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Sherritt International S.TO a annoncé mercredi que son auditeur externe avait démissionné et que son directeur financier avait quitté ses fonctions, précisant que ces événements retarderaient la publication des résultats financiers du premier trimestre et pourraient entraîner une suspension de la cotation de ses actions au Canada.

La société minière basée à Toronto a récemment été touchée par un décret américain étendant les sanctions à l'encontre de Cuba, qui visait également Moa Nickel, une coentreprise entre Sherritt et la société nationale cubaine de nickel.

À la suite du décret américain du 1er mai, Sherritt a suspendu sa participation directe à la coentreprise à Cuba.

La société minière et énergétique canadienne a déclaré mercredi que Deloitte avait démissionné de son poste d'auditeur à compter du 12 mai et qu'elle avait entamé le processus de nomination d'un remplaçant.

Sherritt a précisé que cette démission n'était pas le résultat d'un désaccord sur les principes comptables, les informations financières ou les procédures d'audit.

Les rapports de Deloitte sur les états financiers précédemment publiés par la société "ne contenaient aucune opinion défavorable ni aucune réserve", a déclaré la société.

Sherritt a également annoncé que Yasmin Gabriel avait démissionné de son poste de directrice financière, avec effet à compter de jeudi. La société minière n'a pas donné de raison pour son départ ni nommé de successeur.

En raison de ces démissions, la société a déclaré qu'elle ne serait probablement pas en mesure de déposer ses états financiers du premier trimestre avant le 15 mai.

Le décret américain pourrait peser sur la volonté de certains cabinets d'audit de travailler avec Sherritt, a déclaré la société.