MISE À JOUR N° 2-L'avocat de Spirit Airlines affirme que la flambée des prix du kérosène n'a laissé d'autre choix à la compagnie qu'de cesser ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Spirit cherche à accélérer la vente de ses actifs; les primes de fidélisation d'un montant de 10,7 millions de dollars font l'objet d'un examen minutieux

* Le juge approuve la plupart des primes versées aux employés et qualifie la fermeture de « journée horrible pour les employés »

* Les détenteurs d'obligations se sont opposés au plan de sauvetage du gouvernement, la contre-proposition a été rejetée par les autorités

(Ajout de détails tout au long de l'article) par Doyinsola Oladipo, David Shepardson et Dietrich Knauth

Un juge du tribunal des faillites du district sud de New York a déclaré mardi que c'était « une journée horrible pour les employés » après l'échec du plan de sauvetagedeSpirit Airlines proposé par le gouvernement américain , ne laissant aucune issue à la faillite.

Le juge Sean Lane a autorisé Spirit à poursuivre son plan de liquidation, qui prévoit des primes pour les employés qui restent en poste pendant la fermeture. Spirit prévoit également de procéder à la vente accélérée d'avions et d'équipements, avec la possibilité d'abandonner certains biens et de laisser les prêteurs et les bailleurs les récupérer. La compagnie low-cost est la première victime de l'industrie aérienne liée à la guerre en Iran qui a fait grimper les prix du pétrole.

La semaine dernière, les détenteurs d'obligations se sont opposés à la proposition du gouvernement, qui les aurait relégués au rang de créanciers de second rang en échange de bons de souscription équivalents à 90 % des capitaux propres de Spirit. Une contre-proposition des détenteurs d'obligations a été immédiatement rejetée par le gouvernement, tandis que la manière dont l'administration Trump financerait l'accord restait incertaine. Le tribunal a entendu l'avocat de Spirit, Marshall Huebner, indiquer que la compagnie aérienne avait appris jeudi que le plan de financement fédéral ne se concrétiserait pas. Les prêteurs n'étaient pas non plus disposés à fournir de nouveaux capitaux ou à débloquer des capitaux immobilisés, a-t-il déclaré. La compagnie aérienne a ensuite transporté 50 000 passagers vendredi, alors qu'elle cherchait à mettre fin à ses activités avant de rendre la nouvelle publique.

La forte hausse des prix du kérosène n’a laissé « aucune issue » à la faillite, car aucune partie crédible n’avait engagé de discussions avec la compagnie au sujet d’une fusion ou d’une acquisition depuis le mois d’août, a déclaré M. Huebner au tribunal. Le président Donald Trump a déclaré vendredi aux journalistes que la Maison Blanche avait soumis à Spirit et à ses créanciers une dernière proposition de sauvetage après que les négociations se sont enlisées sur le plan de financement initial de 500 millions de dollars qui aurait permis à la compagnie aérienne de poursuivre ses activités pendant la procédure de faillite. « Si nous pouvons les aider, nous le ferons, mais nous devons passer en premier », a déclaré M. Trump aux journalistes. « Si nous pouvions le faire, nous le ferions, mais seulement si c'est une bonne affaire. » Deux personnes proches du dossier ont toutefois déclaré à Reuters que la compagnie et ses créanciers n’avaient pas reçu d’autre offre assortie de nouvelles conditions.Le message du gouvernement à Spirit était « à prendre ou à laisser », a indiqué l’une des sources.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Lundi, le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré à Fox TV: « Parfois, le gouvernement doit intervenir, et c’est ce que nous avons fait, mais je ne pensais pas que c’était une bonne idée. Le président a toutefois tenu à examiner la question de près. » M. Huebner, qui s’est excusé mardi auprès des clients de Spirit et du public américain au nom de la compagnie, a déclaré que la compagnie aérienne et ses prêteurs avaient passé le week-end à mener des « négociations productives mais complexes » sur la manière de financer les opérations de liquidation. Sans cette compagnie low-costconnue pour sa livrée jaune vif, les Américains dépenseraient des milliards de dollars de plus en billets d’avion, a-t-il ajouté. Mardi, au tribunal, les avocats, notamment ceux représentant les bailleurs d’avions, les aéroports et les détenteurs d’obligations, ont réglé les détails du plan de « liquidation », y compris la manière de restituer les avions aux bailleurs alors que seuls six pilotes de Spirit sont encore en poste. La compagnie a déclaré qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'organiser une vente aux enchères de ses avions, moteurs et autres équipements. Spirita obtenu l'autorisationdu tribunal de verser environ 10 millions de dollars de primes de fidélisation aux employés qui restent en poste alors que la compagnie cesse ses activités, et versera une somme plus importante aux trois principaux dirigeants. Elle n'a pas divulgué le montant exact.

Le juge Lane a suspendu les primes destinées à cinq vice-présidents, auxquelles le syndic américain s'était opposé, laissant cette question à des négociations ultérieures. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle conserverait environ 150 employés avant de réduire ses effectifs à environ 40 après les trois premiers mois de faillite, en espérant que son plan de liquidation soit achevé dans ce délai.