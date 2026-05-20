MISE À JOUR N° 2-Devon Energy remporte la mise lors d'une vente aux enchères record de 4 milliards de dollars organisée par le gouvernement américain dans le secteur pétrolier et gazier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les entreprises ayant participé à la vente)

Devon Energy DVN.N a représenté plus de la moitié d'une vente record de 4 milliards de dollars de droits de forage pétrolier et gazier sur des terres fédérales au Nouveau-Mexique et au Texas, organisée mercredi par l'administration Trump, selon le Bureau américain de gestion des terres.

Le montant total de la vente a pulvérisé celui de toutes les précédentes enchères gouvernementales de pétrole et de gaz onshore, à un moment où la guerre avec l'Iran a réduit l'offre mondiale et fait grimper la demande de pétrole brut américain.

Le précédent record de vente s'élevait à 972 millions de dollars en 2018.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que cette vente reflétait la forte demande de l'industrie pour des forages sur les terres publiques.

“Cette vente de concessions de plus de 4 milliards de dollars est un signe supplémentaire que le programme « American Energy Dominance » (domination énergétique américaine) du président Trump porte ses fruits”, a déclaré le secrétaire à l’Intérieur Doug Burgum dans un communiqué. “En réduisant les coûts et en supprimant les obstacles au développement, nous libérons l’ énergétique américaine, renforçons la sécurité nationale, créons des emplois et générons des recettes importantes pour les contribuables et les communautés locales.”

La vente de 74 parcelles couvrait 33.530 acres, principalement dans le bassin permien du Nouveau-Mexique, le gisement pétrolier le plus productif du pays.

Devon , dont le siège se trouve à Oklahoma City, a remporté 25 parcelles pour un montant total de primes s'élevant à 2,5 milliards de dollars, selon les résultats de la vente publiés sur un site web gouvernemental. Un porte-parole de la société n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Federal Abstract Company, une société de services fonciers, a été le deuxième plus gros participant à la vente aux enchères avec des enchères totales de 1,1 milliard de dollars pour cinq parcelles.

Parmi les autres participants à la vente figuraient Buffalo Frontier LLC, Veer Capital Partners LLC et Ridge Runner II Nominee Corp.

Devon a payé le prix le plus élevé jamais atteint pour une seule parcelle: 405,8 millions de dollars pour 1.280 acres dans le comté de Lea. Elle a également payé le prix le plus élevé jamais atteint par acre – 357.129 dollars – pour une parcelle de 640 acres, également dans le comté de Lea.