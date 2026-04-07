MISE À JOUR DES MODALITÉS DE L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES (OCA) DE 8 M€ À UN TAUX DE 7,0% PAR AN ET À MATURITÉ DE 3 ANS

VAZIVA, pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, va procéder au lancement par placement privé d’une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) pour un montant nominal maximum de 8 000 000 €, correspondant à l’émission de 8 000 obligations d’une valeur nominale unitaire de 1 000 € avec une maturité de 3 ans. Cette opération a pour objectif principal d’accompagner le déploiement européen de la Société. La période de souscription de l’opération aura lieu du 20 avril 2026 au 30 juin 2026. Assortie d’un taux d’intérêt annuel de 7 %, cette levée de fonds vise à soutenir la stratégie de croissance de VAZIVA, en renforçant ses équipes et en accélérant le déploiement de son modèle SaaS sur de nouveaux marchés. Les obligations, ouvertes à des investisseurs qualifiés et particuliers, pourront être converties en actions nouvelles, permettant ainsi de structurer le financement tout en limitant la dilution potentielle du capital.