MISE À JOUR DES ACTIVITÉS D'EVS Q1 2022 - POURSUITE D'UNE DYNAMIQUE FORTE

MISE À JOUR DES ACTIVITÉS D'EVS Q1 2022 - POURSUITE D'UNE D YNAMIQUE FORTE

Liège, Belgique, 20 mai, 2022

EVS, leader mondial de la technologie vidéo en direct pour les productions broadcast

et nouveaux médias, annonce aujourd'hui une revue de ses activités pour le troisième

trimestre .

FAITS MARQUANTS

Le chiffre d'affaires sécurisé à fin mars 2022 s'élève à 91,0 millions d'euros Le chiffre d’affaires sécurisé hors Big Even Rental est de 81,8 millions d'euros contre 54,1 millions d'euros à la même date l'an dernier, soit une croissance de +51,2%. Le chiffre d'affaires réservé pour 2022 pour Big Event Rental est fixé à 9,2 millions d'euros

Prise de commandes pour 2022 démontrant des engagements importants à travers le monde

La performance de MediaInfra souligne le succès de l'acquisition passée (Axon)

La marge brute évolue conformément aux attentes et les dépenses opérationnelles restent en ligne avec les prévisions pour l'ensemble de l'année

COMMENTAIRES

Serge Van Herck, CEO commente le développement commercial : « 2021 a été une année record pour EVS et sur la base de nos bons résultats de prise de commandes au premier trimestre, nous sommes également prudemment optimiste pour 2022. Nous sommes toujours confrontés à des défis importants dans notre chaîne d'approvisionnement en composants électroniques, mais jusqu'à présent, nous avons été en mesure de relever ce défi supplémentaire. Cela nous donne suffisamment confiance aujourd'hui pour reconfirmer nos prévisions de revenus pour 2022 de 125 millions d'euros à 140 millions d'euros.

Nos 2 principaux piliers de marché (Live Service Providers et Live Audience Business) affichent une nouvelle croissance des revenus par rapport au premier trimestre 2021. Notre troisième pilier de marché (Big Event Rental) générera également les résultats attendus d’une «grande année événementielle» en 2022.

Nos clients Live Service Providers (LSP) poursuivent leurs programmes de mise à niveau avec LiveCeption (notre solution de replay et de temps forts de production en direct), en tirant parti de notre nouveau contrôleur de replay LSM-VIA conçu pour la production à distance sur IP, comme cela a été prouvé une fois de plus lors du Superbowl et de nombreux autres grands événements sportifs d'hiver.

A côté de cela, nous continuons à bénéficier d'une forte traction commerciale auprès de nos clients Live Audience Business (LAB) pour leurs projets de modernisation des centres de diffusion. Notre solution EVS MediaCeption (gestion de contenu pour les productions en direct) actuellement utilisée par plusieurs clients, est un point de preuve pour le marché qu'EVS est un partenaire de confiance pour ces parcours de transformation difficiles.

Pour notre Big Event Rental, EVS a soutenu la production en direct d'un événement majeur de sports d'hiver au début de cette année et prévoit de soutenir d'autres grands événements sportifs organisés au Moyen-Orient plus tard cette année.

Depuis notre plus grande acquisition d'Axon en mai 2020, il est bon de voir qu'en plus de l'intégration opérationnelle réussie, nous bénéficions également d'une forte traction commerciale qui soutient la croissance de notre prise de commandes. Le projet de système de routage MediaInfra Strada récemment annoncé pour Fox Sports USA représente notre plus gros contrat d'infrastructure médiatique jamais réalisé. L'intégration de MediaInfra Solutions avec d'autres familles de produits et de solutions EVS offre à EVS une empreinte beaucoup plus large et de nouvelles capacités pour répondre aux besoins de ses clients tout en offrant de nouvelles perspectives de flux de revenus. Grâce à l'implication de nombreuses parties prenantes, EVS propose désormais une approche disruptive, sûre pour l'avenir et optimisée en termes de TCO (coût total de possession) pour nos clients qui s'engagent dans la modernisation de leur infrastructure média.

Pour surmonter les pénuries potentielles de composants électroniques en raison des conditions actuelles du marché, nous avons prolongé nos délais de livraison standard et nous continuons à sécuriser de manière proactive notre inventaire.

L'inflation élevée et mondiale a un impact important sur nos coûts de rémunération. Nous avons l'intention de compenser l'impact de ces augmentations de coûts en appliquant des augmentations de prix spécifiques.

Globalement, nous avons le sentiment que nos clients apprécient de plus en plus la fiabilité et la performance de nos solutions et services. »

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, a déclaré : « Notre chiffre d'affaires sécurisé en 2022 au 31 mars s'élève à 91,0 millions d'euros (+35,2 % par rapport à l'année dernière). Outre un solide chiffre d'affaires enregistré, nos prises de commandes poursuivent également la dynamique de 2021, avec une croissance des commandes confirmées de +29,0% au cours des 3 premiers mois de l'année. Ces deux tendances souscrivent considérablement à nos intentions de démontrer une croissance de nos revenus en 2022. Nos prévisions de revenus restent inchangées dans une fourchette de 125 à 140 millions d'euros, reflétant toujours les problèmes de livraison potentiels auxquels nous pourrions être confrontés à la suite de la pénurie sur le marché des composants électroniques. Nos dépenses de fonctionnement évoluent en ligne avec nos attentes, bien que l'inflation puisse influencer nos modèles vers le haut de la fourchette proposée. »

DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SUCCÈS CLÉS

Au cours du premier trimestre, EVS a organisé avec succès des événements hivernaux majeurs, au service du diffuseur hôte, ainsi que de plusieurs détenteurs de droits, dont NBC. Comme chaque année, EVS a également soutenu ses clients (sociétés d'installations et diffuseurs) en organisant le NFL Superbowl : l'un des événements les plus regardés au monde.

Pour les Live Service Providers, 2020 est un vieux souvenir. Ces acteurs continuent d'améliorer leur portefeuille de services de relecture pour tirer parti des avantages de la combinaison de XT-VIA et LSM-VIA. Les partenaires de distribution continuent de vendre avec succès la solution LiveCeption Pure pour les plus petites infrastructures, les plus petits OB Vans. La nouvelle solution de routage évolutive MediaInfra Strada a également fait son entrée au sein des IP OB Vans en Amérique du Nord.

Nos clients LAB continuent de mettre à niveau leurs installations à la fois avec l'infrastructure IP Media et avec des flux de travail modernisés basés sur la EVS VIA plate-forme. EVS poursuit le déploiement des projets vendus au cours des trimestres précédents.

L'accord majeur de plusieurs millions annoncé lors du NAB concernant la sélection par Fox Sports US de la solution de routage flexible Media Infrastructure Strada est une preuve supplémentaire de la traction des nouvelles solutions EVS et du succès de l'intégration d'Axon au sein d'EVS.

De nouvelles versions de solutions ont été annoncées au cours du premier trimestre 2022 :

• Neuron prend en charge une nouvelle application, appelée Neuron Protect, qui répond à la demande croissante de solutions plus sécurisées : niveau de redondance plus élevé au-dessus des réseaux IP. Cela prouve qu'EVS considère la sécurité comme une priorité absolue et fournit de nouveaux composants de solution pour faire face aux défis auxquels l'industrie est confrontée. La nouvelle version « Compress » de Neuron offre un nouveau codec à faible débit, la compression JPEG-XS requise pour le transport vidéo dans les opérations à distance.

• Avec l'ajout de la nouvelle version d'IP Core à Cerebrum, des capacités de routage supplémentaires sont offertes en utilisant le SDN pour assurer une orchestration entièrement sécurisée de tous les signaux vidéo basés sur IP.

• La nouvelle version de « MediaCeption signature » offre un ensemble complet d'applications de gestion de contenu combinant des logiciels avancés et des modules Web pour un flux de travail encore plus riche, de l'acquisition à la diffusion.

Avec l'accord RTBF annoncé en février 2022, EVS co-développe une future solution de salle de contrôle flexible basée sur Cerebrum : la solution - englobant l'automatisation de la production - accompagnera les diffuseurs dans leur transformation pour produire plus efficacement avec une mise à l'échelle dynamique pendant une production, tout en proposant une solution ouverte optimisée en termes d'expérience utilisateur pour les opérateurs de toutes générations.

Les tensions autour de la disponibilité des composants électroniques perdurent et augmentent même en fonction de la nouvelle donne géopolitique. EVS a annoncé un délai type de 20 semaines entre la commande et la livraison pour faire face aux retards. Jusqu'à présent, toutes les commandes ont été expédiées à temps grâce aux efforts considérables et aux talents magiques de plusieurs équipes, s'adaptant aux différentes combinaisons de composants tout en refusant de faire des compromis sur la qualité.

Malgré la guerre des talents, EVS recrute également avec succès pour renforcer l'équipe et soutenir la croissance attendue, principalement dans les équipes R&D et Customer Services pour développer davantage les solutions et aux États-Unis pour mieux soutenir les clients clés et les partenaires de distribution dans la région.

Les équipes étaient également très heureuses d'être de retour au salon NAB pour rencontrer les clients en face à face, engager des conversations fructueuses et démontrer pour la première fois en situation réelle pour certains clients les nombreuses nouvelles solutions et fonctionnalités proposées par EVS.

Le retour au NAB a également été spécial puisqu'il a été célébré par le prix NAB 2022 Best Of Show pour Neuron Protect, qui est le premier prix NAB pour un produit d'infrastructure multimédia au sein d'EVS.

Au début de cette année, EVS a également renforcé et élargi l'équipe de direction avec deux nouveaux membres, Alex Redfern en tant que CTO et Xavier Orri en tant qu'EVP Operations & Projects, pour soutenir le chemin de croissance engagé par l'entreprise. Deux collègues américains - James Stellpflug en tant que SVP Customer Success NALA et David Pinkel en tant que SVP Sales North America - ont également été promus pour renforcer et diriger davantage les équipes EVS dans les Amériques.

PERSPECTIVES

Le chiffre d'affaires sécurisé en 2022 au 31 mars s'élève à 81,8 millions d'euros contre 54,1 millions d'euros l'année dernière (YOY +51,2%, hors Big Event Rental). Des commandes supplémentaires de 9,2 millions d'euros déjà reçues pour Big Event Rental seront livrées et comptabilisées plus tard en 2022, garantissant un chiffre d'affaires global réservé pour 2022 à fin mars de 91,0 millions d'euros.

En plus de ces chiffres de revenus sécurisés en 2022, EVS a 15,5 millions d'euros de commandes à facturer en 2023 et au-delà (hors Big Event Rental), soit une croissance de 5,4%.

L'objectif de chiffre d'affaires de 125 à 140 millions d'euros est maintenu, le chiffre d'affaires sécurisé et les prises de commandes soutenant la croissance en 2022.

Les dépenses opérationnelles restent conformes aux prévisions fournies (croissance entre 5 et 10 %), l'inflation poussant la croissance vers le haut de la fourchette.

CALENDRIER DE L’ENTREPRISE

25 août, 2022 : résultats 1H22

17 novembre, 2022 : résultats 3Q22

Veerle De Wit*, CFO

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Tél: +32 4 361 70 00. E-mail: corpcom@evs.com ; www.evs.com



*représentant une srl Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d’EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu’à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s’engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l’occurrence d’événements non anticipés après la date de ce jour.



A propos d’EVS

EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com

