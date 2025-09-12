Mise à jour de l’information relative à l’Assemblée Générale du 30 septembre 2025 - Constitution d’un pacte réunissant 61 actionnaires fondateurs, historiques, salariés et dirigeants de la Société portant sur environ 20,1% des droits de vote

NANTES, France - 12 septembre 2025, 8 h 00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) a été informée de la signature, le 11 septembre 2025, d’un pacte d’actionnaires (le « Pacte ») réunissant 61 actionnaires fondateurs, historiques, salariés et dirigeants de la Société (le « Groupe d’Actionnaires »), portant sur le vote des résolutions relatives à la composition du Conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2025 (l’ « Assemblée Générale »).



Le Groupe d’Actionnaires, agissant de concert, détient directement et indirectement environ 15,7% du capital et dispose d’environ 20,1% des droits de vote de la Société. Dans ce cadre, la Société a été informée qu’une déclaration de franchissement de seuils et d’intention a été soumise à l’AMF.