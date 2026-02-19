 Aller au contenu principal
Mise à jour d’ABL Diagnostics concernant la lettre d’intention non contraignante
information fournie par Boursorama CP 19/02/2026 à 08:00

COMMUNIQUÉ CONTENANT UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE – MAR, art. 17

Woippy, le 19 février à 8 heures – ABL Diagnostics S.A. (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) informe le marché que la lettre d’intention non contraignante conclue entre ProPhase Labs, Inc. et Advanced Biological Laboratories S.A. (« ABL S.A. ») est arrivée à expiration et que les parties ne poursuivent plus la transaction envisagée.

La lettre d’intention était préliminaire et non contraignante. Certaines dispositions usuelles continuent de s’appliquer, qu’ABL continuera de respecter. Aucune information supplémentaire ne sera communiquée au sujet de l’arrêt des discussions.

« Nous apprécions les échanges constructifs avec ProPhase et leur souhaitons pleine réussite. ABL poursuivra ses efforts afin d’identifier la meilleure voie vers les États‑Unis pour le développement du groupe ABL, y compris ABL Diagnostics », déclare le Dr Chalom B. Sayada, Directeur général d’ABL S.A. (Luxembourg).

ABL Diagnostics S.A. confirme que la lettre d’intention non contraignante conclue avec ProPhase Labs, Inc. a expiré conformément à ses termes et que les parties ne poursuivent plus la transaction envisagée à l’heure actuelle.

Cette communication est effectuée indépendamment par ABL Diagnostics afin de se conformer aux réglementations applicables (y compris le Règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché – « MAR ») et ne constitue ni n’implique l’accord, la participation ou l’approbation de ProPhase.

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
3,5000 EUR Euronext Paris 0,00%

