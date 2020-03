Mise à disposition en première mondiale d'un nouveau protocole de visualisation scanner dédié au COVID-19

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : intrasense@newcap.eu



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, continue de soutenir les professionnels de santé dans le contexte actuel. À la suite de la mise à disposition gracieuse de ses solutions cliniques utiles dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, la société annonce la réalisation et la mise à disposition d'un protocole de lecture scanner dédié au COVID-19.