MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE L’EXERCICE 2025/26

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2025. Les comptes consolidés du Groupe FIGEAC AÉRO ont été revus par le Comité d’Audit et approuvés par le Conseil d'Administration en date du 19 décembre 2025.
Le rapport financier semestriel de l’exercice 2025/26 est mis à disposition du public sur le site Internet de la société : www.figeac-aero.com.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer