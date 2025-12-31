 Aller au contenu principal
MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE L’EXERCICE 2025/26
information fournie par Boursorama CP 31/12/2025 à 17:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2025. Les comptes consolidés du Groupe FIGEAC AÉRO ont été revus par le Comité d’Audit et approuvés par le Conseil d'Administration en date du 19 décembre 2025.
Le rapport financier semestriel de l’exercice 2025/26 est mis à disposition du public sur le site Internet de la société : www.figeac-aero.com.

