Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2023-2024 - Comptes semestriels 2023-2024 définitifs

Claranova annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés finan-ciers son rapport financier semestriel 2023-2024.



Claranova confirme l’arrêté des comptes consolidés du Groupe, au titre du 1er semestre de l’exercice 2023-2024, par le Conseil d’Administration le 4 avril 2024 et de leur examen limité par les Commissaires aux Comptes.



La Société précise qu’il n’existe pas de différence entre les comptes estimés publiés dans le commu-niqué du 20 mars 2024 et les comptes arrêtés définitifs publiés dans le rapport financier semestriel. Dans cet intervalle, le Groupe a mené à bien la renégociation de sa dette OCEANE permettant ainsi de refinancer cette dette sur 4 ans, à des taux d’intérêts plus favorables et surtout de lever toute incertitude concernant la continuité d’exploitation du Groupe.



Le rapport financier semestriel 2023-2024 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Claranova : www.claranova.com (rubrique Investisseurs / Publications financières / Rapports financiers).