Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

« 2021 a été une année riche pour Intrasense, avec l’initiation d’une nouvelle phase de développement pour le Groupe et une ambition toujours plus forte de croissance et de création de valeur. »

Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense



Des indicateurs financiers en forte croissance



Le rapport financier de l’année 2021 confirme le tournant pris par le Groupe Intrasense qui accélère sa dynamique de croissance, avec un chiffre d’affaires record et une évolution positive de sa marge brute.

Alimenté par une augmentation de capital, réalisée avec succès en juin 2021, et soutenu par un plan de croissance ambitieux, le dynamisme commercial du Groupe se renforce sur ses marchés clés, l’Europe et la Chine.

Ces bons résultats viennent confirmer la pertinence stratégique des investissements du Groupe. Ils témoignent également du succès de la politique d’expansion industrielle et commerciale d’Intrasense, basée sur l’innovation et le renforcement de ses équipes commerciales. Les perspectives sont prometteuses sur les marchés en forte croissance de la radiologie et de l’oncologie, notamment grâce à de nouveaux partenariats et au développement de la nouvelle ligne de produit Myra.