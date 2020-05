Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Grenoble, le 25 mai 2020 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2019.



Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.mare-nostrum.eu, dans la rubrique « Finances/Information Réglementée/Assemblée Générale/2020 ».



Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l'ensemble du cycle de l'emploi au travers d'une offre multimarques dédiée aux TPE/PME/ETI.