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MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025/26, INCLUANT LE RAPPORT DE DURABILITE
information fournie par Boursorama CP 31/07/2026 à 17:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique,
annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son
rapport annuel au 31 mars 2026, incluant son rapport de durabilité.
Ce rapport comprend les comptes consolidés du Groupe, revus par le Comité d’Audit et approuvés par le
Conseil d’Administration en date du 16 juillet 2026, ainsi que les engagements et performances du Groupe
en matière de responsabilité sociétale, environnementale et de gouvernance.
Le rapport annuel 2025/26 est disponible sur le site Internet de FIGEAC AÉRO, dans la rubrique « Documents
et Publications » de l’espace investisseurs.

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