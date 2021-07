Mise à disposition du prospectus dans le cadre de son placement privé de 56,6 M€

Clermont-Ferrand, le 9 juillet 2021, 08h00 CEST - METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX - la « Société »), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de son prospectus de relance de l'Union portant sur l'admission des actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext à Paris et sa mise à disposition dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 56,6 millions d'euros réalisée par une offre au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (l'« Offre »).

Mise à disposition du prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers

Ce prospectus simplifié, dénommé « prospectus de relance de l'Union » a été préparé par la Société conformément à l'article 14 bis et à l'annexe V bis du règlement (UE) 2017/1129 modifié par le règlement (UE) 2021/337 (le « Prospectus »).