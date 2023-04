Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel (DEU) 2022

Aix-en-Provence, le 26 avril 2023 – 20h00 CET - Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 – mnémonique : AFME), MedTech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire, annonce aujourd’hui la mise à disposition du public de son Document d’Enregistrement Universel (DEU) 2022, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023, sous le numéro de visa R.23-019.



Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, peut être consulté sur le site Internet de la société www.affluentmedical.com (Espace Investisseurs / Documentation financière), ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’Enregistrement Universel 2022 a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) en XBRL et intègre notamment :

• le rapport financier annuel 2022, constitué du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement d’entreprise et des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

• les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

• le descriptif du programme de rachat d'actions.

Une version anglaise du Document d’Enregistrement Universel 2022 sera mise à disposition prochainement.