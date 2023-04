Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2022 de Transgene

TRANSGENE (Paris : TNG) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document d’enregistrement universel de l’exercice 2022 au format ESEF. Le document a reçu le numéro D.23-0237.



Le document d'enregistrement universel est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.transgene.fr, dans la rubrique « Investisseurs – Informations financières » et sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org.



Le document d’enregistrement universel comprend les documents suivants :



- le rapport financier annuel 2022 ;

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration ;

- les rapports des commissaires aux comptes ;

- le descriptif du programme de rachat d’actions ;

- la communication relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.



Il comprend également une information détaillée sur la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) de Transgene.