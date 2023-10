Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2022-2023 - Certification des comptes annuels 2022-2023 avec incertitude relative au réaménagement de la dette OCEANE

Claranova annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 31 octobre 2023 son Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 incluant le rapport financier annuel au 30 juin 2023.



Claranova confirme l’arrêté des comptes consolidés du Groupe, au titre de l’exercice 2022-2023, par le Conseil d’Administration le 20 octobre 2023 et leur certification par les Commissaires Aux Comptes le 31 octobre 2023.



Le Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 contient notamment :

- Le Rapport Financier Annuel,

- le Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise,

- les états financiers consolidés au 30 juin 2023 et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

- et le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Claranova : www.claranova.com (rubrique Investisseurs / Publications financières / Rapports financiers).



Incertitude relative au réaménagement de la dette OCEANE

Comme annoncé, le Groupe mène actuellement des discussions pour réaménager sa dette OCEANE, souscrite en août 2021

...