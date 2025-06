Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte du 25 juin 2025

Nantes, le 4 juin 2025, 8 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce la mise en ligne des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le 25 juin 2025 à 10 heures dans les locaux de l’hôtel Drawing House - 21, rue Vercingétorix - 75014 Paris.



L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié au BALO du 21 mai 2025 et l’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 6 juin 2025.



Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société : https://www.ose-immuno.com/assemblees-generales/.